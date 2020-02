Saint-Côme-du-Mont. Une donation exceptionnelle pour le D-Day Expérience

C'est une donation exceptionnelle qu'a reçue, par voie postale, le D-Day Expérience à Saint-Côme-du-Mont : des objets ayant appartenu au sergent James Bourne, un para qui avait sauté dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 sur le secteur de Sainte-Mère-Église. C'est son fils, qui vit dans le Wisconsin aux États-Unis, qui a souhaité que ses effets personnels militaires soient mis en valeurs, pour rendre hommage à son père et à ses hommes. Parmi les objets, une chemise militaire, un morceau de parachute, des décorations et photos et surtout, une liste manuscrite avec les statuts des GI de la 508e compagnie qu'il avait sous ses ordres.

C'est une forte émotion qu'a ressentie Emmanuel Allain, en découvrant le contenu de ce coffret.

Ces objets seront exposés en août prochain, dans la nouvelle extension du musée où le fils du GI est d'ailleurs été invité.