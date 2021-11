Un dramatique incendie fait cinq morts et sept blessés dans un immeuble de Strasbourg

Appelés vers 01H00 du matin pour un dégagement de fumée dans une cage d'escalier d'un immeuble de sept étages, les pompiers ont indiqué avoir "dû faire face à de nombreux sauvetages et mises en sécurité en raison de l'épaisse fumée qui avait envahi les communs".

Selon le directeur de cabinet de la préfecture de la Région Grand Est, Dominique Schuffenecker, qui s'est rendu sur place dans la nuit, l'identification des victimes était encore en cours jeudi matin.

Un homme de 30 ans, un autre âgé d'une trentaine d'années et un troisième de 45 ans ainsi qu'une femme de 25 ans et une seconde d'environ 70 ans, sont décédés dans ce sinistre, a-t-il précisé, interrogé paar l'AFP.

Vivant pour la plupart seules, ces personnes "sont mortes sur le coup, surprises par la fumée qui s'est propagée dans la cage d'escalier et l'intensité de la chaleur qui était telle que les pompiers nous ont dit que les murs fondaient littéralement", a poursuivi Dominique Schuffenecker, selon lequel "l'immeuble des années 70 n'est ni insalubre, ni vétuste".

Parmi les sept personnes blessées hospitalisées en "urgence relative" se trouve une femme enceinte, a-t-il encore précisé.

"A priori, l'incendie est dû à un problème électrique", a aussi indiqué Dominique Schuffenscker, évoquant des témoignages d'habitants de l'immeubles recueillis par les pompiers.

"Les gens ont tous décrit un problème électrique parce que ça faisait un bruit particulier et le courant a été coupé immédiatement", a-t-il rapporté, soulignant que l'enquête devra encore le confirmer. Un expert a été dépêché sur place.

Toutefois, selon une source policière, deux hommes d'une cinquantaine d'années ont été placés en garde à vue "pour vérification".

Témoin de la scène, une voisine de l'immeuble, Angélique Étienne, interrogée par l'AFP, a entendu vers 01H30 "une dame qui criait qu'elle voulait sauter par la fenêtre" et "les pompiers qui disaient: Calmez-vous, on va vous sortir de là".

"Il y a avait des têtes à toutes les fenêtres, tout le monde essayait de sortir" et "la fumée sortait des deux côtés" de l'immeuble, les habitants étant évacués par l'échelle des pompiers "2 par 2 ou 3 par 3, des gens qui sortaient de leur lit, même pas habillés".

Ensuite, des corps ont été placés dans le hall de son immeuble, a-t-elle relaté.

Six mois plus tôt, "un homme s'est suicidé en sautant par une fenêtre de l'immeuble. Ca fait deux fois qu'en regardant par la fenêtre on voit des drames dans cet immeuble", a raconté la jeune femme.

Les habitants évacués ont été accueillis dans un gymnase. Neuf devront être relogés par la municipalité, une cellule d'urgence médico-psychologique étant également activée.

"Mes pensées accompagnent les familles et proches des victimes de l'incendie qui a endeuillé #Strasbourg cette nuit", a tweeté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, rendant "hommage à l'ensemble des forces de sécurité et secours engagées et en premier lieu nos sapeurs-pompiers qui ont courageusement combattu les flammes".

Le sinistre a mobilisé 48 sapeurs-pompiers et 23 engins.