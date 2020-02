Caen. Des achats groupés pour se munir d'un airbag moto

Elle est la deuxième à lancer ce dispositif en France. La préfecture du Calvados, en s'associant au Groupement pour la promotion de l'airbag moto (GPAM), propose des achats groupés aux motards pour se munir d'un gilet airbag. Il se porte par-dessus le manteau du pilote et est accroché par un câble sous la selle. Il assure une protection du tronc et des organes vitaux. "Chacun décide d'en faire l'acquisition, contrairement au casque qui est obligatoire", explique Yannick Depret, responsable de la sécurité routière à la préfecture. Or, sa protection y est tout aussi importante. "Les jambes et les bras ne sont pas protégés, mais on ne meurt pas d'une jambe cassée. Avoir un poumon perforé est souvent fatal." 52 accidents corporels, 9 morts et 76 blessés hospitalisés ont été comptabilisés en 2019 dans le département. Ce bilan a aussi été moteur dans le lancement de ces commandes groupées. Elles permettent de se munir de l'airbag à un tarif préférentiel (250 € maximum au lieu de 400 €). 120 personnes en ont déjà profité. Yannick Depret espère toucher 300 personnes d'ici le 15 mars, fin de l'opération.