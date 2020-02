Normandie. Emplois en Seine : 4 000 offres à découvrir

Le Parc des expositions de Rouen va accueillir, les jeudi 5 et vendredi 6 mars, 300 employeurs pour une nouvelle édition du salon des Emplois en Seine. Ce sont ainsi 4 000 offres d'emploi et de formation qui seront proposées aux visiteurs dans tous types de secteurs d'activité. L'an dernier, plus d'un millier de contrats d'embauche ont été signés au cours de ce rendez-vous.

40 villes normandes

Des conférences et des conseils personnalisés sont aussi proposés, dont la question de l'utilisation des réseaux sociaux pour trouver un emploi. Les candidats sont, bien sûr, encouragés à venir avec leur CV durant le salon.

Par ailleurs, 40 villes normandes sont reliées par des lignes gratuites de cars durant ces deux jours, pour faciliter leur retour à l'emploi.

Pratique. Jeudi 5 et vendredi 6 mars de 10 heures à 17 heures. emploisenseine.org