Municipales. "Rassemblement pour Caen" : Isabelle Gilbert dévoile sa liste

Le mardi 25 février, Isabelle Gilbert, tête de liste de "Rassemblement pour Caen", a dévoilé sa liste pour les élections municipales des dimanches 15 et 22 mars prochains. Cette liste, déposée en préfecture le mercredi 19 février, est quasiment paritaire en matière de genre. 28 femmes et 27 hommes la composent, dont Isabelle Gilbert, seule femme candidate à Caen en 2020. Quant à l'âge, le plus jeune a 18 ans (Pierre Godey, étudiant en droit) et le doyen a 92 ans (André Vallansan). Cette liste "représentative du parti populaire" est composée d'un grand nombre de retraités. Elle est d'ailleurs soutenue par Thierry Mariani, députée européen et ancien ministre sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Dans cette liste, figurent quelques noms déjà bien connus du monde de la politique. André Henry, ancien militaire et militant de droite depuis une dizaine d'années, faisait partie de la liste de Philippe Chapron aux dernières municipales de 2014. Il est d'ailleurs candidat pour la ville de Bayeux actuellement. Martine Lepetit, n°3 sur la liste d'Isabelle Gilbert, faisait aussi partie de la liste de Philippe Chapron il y a six ans.

Les 55 colistiers :

1. Isabelle Gilbert, 55 ans, a travaillé comme documentaliste et attaché de groupe

2. André Henry, 77 ans, retraité de la Marine nationale

3. Martine Lepetit, 62 ans, retraitée commerçante

4. Michel Wiart, 25 ans, employé de commerce

5. Marie Aroquianadin, 43 ans, agent SNCF

6. Pierre Godey, 18 ans, étudiant licence de droit

7. Marie-Josèphe Michel, 77 ans, retraitée secrétaire

8. Roman Laplanche, 20 ans, employé de banque

9. Sylviane Deshayes, 52 ans, secrétaire comptable

10. Bruno Fournier, 50 ans, cuisinier

11. Sonia Renault, 27 ans, mère au foyer

12. Mouloud Ait Meddour, 63 ans, commerçant

13. Louise Morel, 81 ans, retraitée

14. Jean-Louis Thouvenin, 61 ans, monteur, charpente métallique

15. Solange Groult, 39 ans, mère au foyer

16. Jacky Ginda, 72 ans, retraité

17. Thérèse Marie, 53 ans, aide-soignante

18. Serge Bisson, 70 ans, ancien agent d'entretien

19. Marguerite Trouverie, 85 ans, retraitée

20. Grégory Clement, 42 ans, manutentionnaire

21. Mélanie Groult, 38 ans, mère de famille

22. Dominique Laurent, 67 ans, retraité

23. Odette Martin, 51 ans, femme de chambre

24. Lionel Biendiné, 62 ans, restaurateur

25. Amélie Raoul, 87 ans, retraitée

26. Jacky Cordonnier, 63 ans, retraité

27. Joëlle De Liege, 67 ans, retraitée

28. Marcel Bouteloup, 55 ans, cuisinier

29. Guylaine Lecourt, 69 ans, retraitée

30. Jean-Luc Bernat, 65 ans, retraité ancien chauffeur poids lourd

31. Colette Ledain, 50 ans, chômeur

32. Rémy Le Cor, 31 ans, aidant familial

33. Monique Moreau, 70 ans, retraitée

34. Roger Hamel, 74 ans, retraité des travaux publics

35. Nelly Lengentil, 73 ans, retraitée

36. Daniel Ramage, 65 ans, retraité ancien maçon

37. Marie Le Sann, 82 ans, fonctionnaire à la retraite

38. André Albert, 66 ans, cuisinier

39. Lamria Chaibi, 71 ans, retraitée ancienne assistante maternelle

40. Alain Wiart, 63 ans, retraitée

41. Suzanne Met, 59 ans, sans emploi

42. Jean Bastide, 71 ans, retraité

43. Madeleine Perrette, 78 ans, retraitée

44. Jean-Pierre Ragot, 65 ans, retraité

45. Juliette Mazzega, 67 ans, retraitée

46. Louis Lesaunier, 46 ans, employé administratif

47. Simone Louviot, 83 ans, retraitée

48. Daniel Lemiere, 73 ans, retraité ancien artisan

49. Régine Lamache, 70 ans, retraitée

50. Jean Villay, 73 ans, retraité

51. Eugénie Baudoin, 81 ans, retraitée ancienne préparatrice en pharmacie

52. Régis Nugue, 60 ans, vendeur de fruits et légumes

53. Renée Frédéric, 68 ans, retraitée

54. André Vallansan, 92 ans, ancien professeur, doyen de la liste

55. Dominique Parow, 58 ans, sans profession

