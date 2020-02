Cadeaux. Philippe découvre la ville mystère en Italie

Les enquêtes se suivent et ne se ressemblent pas ; nous avons sans doute clôturé ce mardi 25 février l'une des recherches les plus courtes de la saison. En effet, quelques questions auront suffi pour localiser la ville cachée.

Nous cherchions un lieu situé en Europe et porté par l'art et le théâtre. La zone de recherche se situait sur un terrain volcanique. Rapidement, vous vous êtes dirigés sur l'Italie, en pensant à Rome. Il fallait se rendre un peu plus au sud du pays pour trouver la réponse. Philippe, auditeur du Grand-Quevilly, est reparti avec deux places pour l'un des concerts normands de Christophe Maé, au Zénith de Rouen (le 26 mars).

Christophe Maé sera en concert également le 5 mars au Zénith de Caen.