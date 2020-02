Courseulles-sur-Mer. La gourmette du soldat Fox remise à sa famille au Canada

L'histoire débute un certain 27 octobre 2014. Lors d'une importante fouille archéologique conduite par l'INRAP à Fleury-sur-Orne, Vincent Tessier, archéologue, tombe par hasard sur une gourmette datant de la bataille de Normandie. "Je vidais la terre dans un trou d'homme (fosse de protection individuelle pour les artilleurs, NDLR) et j'ai vu passé l'objet, raconte-t-il. Cette plaque d'identité était accompagnée d'une médaille et de pièces de monnaie." Au recto de la gourmette, figuraient les initiales H F et le matricule B448 12. Au verso, l'inscription "from Rose".

La gourmette du soldat canadien H.E Fox retrouvée en 2014 à Fleury sur Orne remise aujourd'hui au centre @JunoBeachCentre à Denis Renaud, archéologue canadien. Le bijou sera redonné à la famille Fox avant d'être exposé dans un musée à Ottawa pic.twitter.com/4wHp116wSp — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) February 24, 2020

Une photo avec une prothèse de main

Alors étudiant à La Sorbonne à Paris, le Canadien Denis Renaud, désormais historien archéologue à l'Université d'Ottawa, entend parler de cette gourmette. Il lance alors toute une phase de recherches pour retrouver son propriétaire. Or, "au Canada, les données sont protégées, donc ça prend du temps. Seule la famille a accès aux archives", explique-t-il. Pendant plus de deux ans, Denis Renaud consulte les archives militaires et parvient à identifier un certain Harry Edward Fox. Pas de chance, il portait le même nom que son père. Sa date de naissance, en 1924, a donné une information supplémentaire. Ses recherches permettent d'affirmer que le soldat canadien avait bien débarqué en Normandie le 6 juin 1944 et avait combattu à Fleury en juillet. Le 6 mars 1945, H.E. Fox est entré en Allemagne et a été blessé près de la forêt du Hochwald. Il a perdu l'index gauche. Un détail qui n'est pas anodin dans l'avancée des recherches de Denis Renaud. Il trouve sur Internet une photo datant de 2004 où un homme a le poing gauche fermé avec l'index en extension.

Le soldat H.E. Fox se trouve à gauche sur la photo. Il porte une prothèse à la main gauche à la suite de la section de son index. - Léa Quinio

Pour le chercheur, le lien est rapide : il s'agit d'une prothèse de main. Il portait également cinq médailles, qui concordaient avec son dossier militaire. Il entre alors en contact avec la photographe, qui, par hasard, connaissait la famille d'Harry Edward Fox, habitante de la ville de Milton, proche de Toronto. "H.E. Fox ne parlait pas beaucoup de son débarquement à sa famille. C'est moi qui leur ai raconté où il a été et ce qu'il a fait." Denis Renaud s'est vu remettre la gourmette ce lundi 24 février, au centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer. Elle sera ensuite donnée à la famille au Canada au mois de mai, avant d'être envoyée au musée de la guerre à Ottawa. "Ces gens-là sont comme ma famille désormais. C'est incroyable le pouvoir que peut avoir cette gourmette pour rassembler les gens. Ça me touche beaucoup", raconte, sous le coup de l'émotion, Denis Renaud. Ce dernier prévoit d'écrire, en anglais, une biographie du soldat H.E. Fox pour la famille.