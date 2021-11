Branville. Ce qu'en pensent…

... les habitants

"Cela nous pose aucun problème, on n'est pas du tout inquiets. Il faut bien qu'ils aillent quelque part", Sylvain, de l'entreprise Denis Matériaux.

"Mes enfants prennent le bus juste devant le village vacances. Je ne sais pas comment ça va se passer", Denis, habitant de Danestal.

... les vacanciers

"Autant que ça soit réservé que pour eux plutôt que de mélanger, même s'ils sont mis en quarantaine. Il y a beaucoup d'enfants sur le site", Virginie, originaire d'Île-de-France.

"On tombe un peu des nues. On ne s'y attendait pas, ce n'était pas forcément dans nos prévisions et nos plans. On vient régulièrement ici, mais cela pourrait éventuellement remettre en question la fin de notre séjour. On n'a pas envie de prendre des risques pour les enfants, ni pour nous. On va voir si, éventuellement, on ne peut pas partir plus tôt", une touriste originaire de l'Essonne.