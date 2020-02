Mondeville. De retour de Venise, le maire Hélène Burgat contrainte de rester chez elle

Pas une campagne électorale sans réunion publique ou poignées de main, Hélène Burgat le sait bien. Candidate à sa propre succession à la mairie de Mondeville, elle est pourtant contrainte de les éviter, jusqu'au début de la semaine prochaine. L'élue vient en effet de rentrer de Venise, en Italie. Or, le gouvernement recommande aux voyageurs de retour de Vénétie et de Lombardie (région de Milan) d'éviter toute sortie non indispensable ou de fréquenter des lieux avec des personnes fragiles, le temps de l'incubation. Si elle est "en parfaite santé", Hélène Burgat décide cependant de se conformer à ces consignes de prudence.

"Ça ne m'arrange pas", confie la candidate, qui devait participer à un débat cette semaine. "Les colistiers vont poursuivre la campagne sur le terrain. On va pouvoir sans doute organiser des réunions d'appartement grâce à des applications numériques comme Facetime." Quand aux affaires courantes de la mairie, "les services sont prévenus", Hélène Burgat va les traiter depuis son domicile.