Football. National. . QRM chez le voisin d'Avranches, Grand-Quevilly à Caen

Alors qu'ils étaient sur une série de deux victoires, les joueurs de QRM ont perdu contre Concarneau, le week-end dernier (0-1). Les Sang et or 12e de National, tenteront de renouer avec la victoire vendredi 28 février, avec un déplacement compliqué à Avranches (5e). En N2, le FCR doit absolument renouer avec la victoire s'il souhaite conserver sa place sur le podium. "On est dans une mauvaise spirale, il faut faire le dos rond et attendre que les beaux jours reviennent" confie le coach David Giguel. Après une courte trêve, les Diables Rouges iront affronter Saint-Malo, samedi 7 mars. Le même jour, après six matches sans victoire, le Club municipal sportif d'Oissel, toujours avant-dernier du classement de National 2 et relégable décroché, tentera de s'imposer contre l'AS Vitré. De trêve il n'est plus question en N3. QRM "B" (12e) retrouvera le terrain, samedi 29 février à 18h pour le derby normand face à la réserve du Havre athletic club. Dans le même temps, le Grand-Quevilly FC (11e) recevra l'AG Caen pour un duel entre promus qui devrait tenir toutes ses promesses.