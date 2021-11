En questions. Ronan Quemener :"Ne pas finir troisième ne changerait pas grand chose au final !"

Ronan Quemener se confie sur la fin de saison de Division 1.

Ronan, le week-end dernier vous a vus perdre à Strasbourg (2-1) et perdre votre 3e place. Comment expliquez-vous ce revers ?

"On a eu du mal à commencer, sans trop savoir pourquoi. On sait que notre point fort c'est de travailler et de patiner fort. Mais dès le début de match, on commence à se compliquer la vie. On se fait pénaliser immédiatement par des buts. En plus de donner des buts qu'on ne donnait pas au début, on a maintenant du mal à marquer."

Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours des play-offs ?

"On va essayer de récupérer le podium ce week-end à domicile. Il faudrait se mettre en confiance et rendre une belle copie, ce serait idéal pour la semaine suivante."

Quand on a passé toute la saison sur le podium, ce serait une grosse déception de finir la saison régulière à la 4e voire à la 5e place ?

"Ce serait dommage, oui. On a toutefois bien vu qu'à part Cergy qui a dominé le championnat, toutes les autres équipes sont à peu près du même niveau donc je pense que ne pas finir troisième ne changerait pas grand chose au final."

Vous déclariez en août dans nos colonnes vouloir rester dans la continuité du dernier championnat, êtes-vous satisfait de votre saison ?

"Oui, on est en train de réaliser un bel exercice. Les play-offs vont laisser place à de nouveaux objectifs et nous essaierons de faire valoir nos qualités. Avec les supporters qu'on a, ce serait bien de jouer les deux premiers matchs à domicile."