Rouen. Bac Pro Métiers de la Coiffure : une nouvelle voie vers l'emploi

Ce nouveau diplôme arrive dans les lycées professionnels dès la rentrée de septembre 2020. C'est une nouvelle manière d'apprendre la coiffure mais qu'en est-il réellement ?

Peut-on trouver du travail avec un Bac Pro Métiers de la Coiffure ?

Avec 4286* entreprises de coiffure en Normandie, 355* nouvelles entreprises par an, la coiffure est un secteur qui recrute !

En complément des diplômes déjà présents, le Bac Pro arrive en renfort face à la demande croissante des salons. Cette demande s'accompagne aussi d'une exigence de qualité. Aujourd'hui, un salon souhaite d'un(e) futur(e) collaborateur(rice) qu'il ou elle soit polyvalent(e). Vente, conseil, technicité, savoir être, gestion, esprit d'équipe, les métiers de la coiffure sont très complets. Ces qualités sont aussi indispensables pour devenir chef d'entreprise.

Que faire après un Bac Pro en coiffure ?

Le contenu des enseignements généraux ouvre les mêmes portes que n'importe quel Bac et davantage ! Avec tout le contenu professionnel, les possibilités sont nombreuses : poursuite d'études en BTS, emplois en sortie de diplôme, passerelles vers l'apprentissage, Le travail à l'étranger est aussi à portée de main, la coiffure française s'exporte avec la french touch.

Et si ce n'est pas la bonne voie ?

Il existe des passerelles entre les diplômes des métiers de la beauté. À l'issue du diplôme ou même en cours de formation, un élève peut se réorienter vers les métiers de l'esthétique, les métiers de la perruque et du postiche et pourquoi pas intégrer les métiers du spectacle. Il peut tout aussi bien changer de voie et intégrer des filières tertiaires, industrielles et bien d'autres.

*source : rapport de branche UNEC 2018

Rendez-vous le 14 mars lors des portes ouvertes.