Seine-Maritime. Du laser game sur les quais de Rouen

Nicolas Rayer, gérant de l'espace, précise les règles : "Il est possible de jouer en individuel, ou en répartissant les joueurs dans plusieurs équipes qui sont reconnaissables par des couleurs différentes. Il faut les constituer en fonction du type de jeu souhaité". Le public y vient pour s'amuser : les joueurs portent des cibles électroniques et doivent toucher l'équipe adverse avec le cibleur laser. Touché, le joueur est désactivé pendant 6 secondes. Le jeu se déroule dans un espace composé d'obstacles. La partie dure 20 minutes et coûte 8 euros.