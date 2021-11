Caen. La liste complète de Lutte ouvrière, emmenée par Pierre Casevitz

La liste de Pierre Casevitz intitulée "Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs" est composée de 55 personnes. Lutte ouvrière se présente aux élections municipales pour exprimer la colère des travailleurs et des quartiers populaires contre le système actuel.

Cette liste a été construite avec un équilibre sur les âges (de 21 à 84 ans) et sur les catégories socio-professionnelles. Retraités et actifs dont des médecins, serveurs, ouvriers, enseignants ou encore comptables, la composent. La priorité pour Pierre Casevitz est "l'emploi pour tous et l'interdiction des licenciements". Lutte ouvrière défend également un "service public de logement" : "nous sommes au-dessus du quota de HLM, mais il y a encore des gens qui dorment dans la rue" déplore-t-il. Pour la tête de liste, il est essentiel "de se battre contre le système capitaliste pour résoudre la crise sociale, économique et écologique". Lutte ouvrière organise une réunion publique le 25 février à 18h30 dans le quartier de la Pierre Heuzé à Caen.

La liste complète

1. Pierre CASEVITZ, enseignant-chercheur, 48 ans

2. Isabelle PELTRE, enseignante, 49 ans

3. Christophe GARCIA, postier, 54 ans

4. Marianne LASNEL, médecin, 45 ans

5. Alexandre PLESSIS, ouvrier agricole, 33 ans

6. Huguette JOLY, aide-soignante retraitée, 74 ans

7. Pascal HERROU, postier, 59 ans

8. Monique PUIG, professeure en retraite, 75 ans

9. Christophe MARY, magasinier, 47 ans

10. Marylène LEPENANT, aide ménagère, 59 ans

11. Jean FERRETTE, enseignant, 58 ans

12. Ginette QUENAULT, agent hospitalier en retraite, 80 ans

13. Saoubane HASSANI, magasinier cariste, 30 ans

14. Sylvie CAVELIER, privée d'emploi, 57 ans

15. Jean-Marc EUDES, carrossier peintre, 62 ans

16. Jocelyne CARON, guide interprète, 62 ans

17. Yussef DRIOUACHE, chauffeur routier, 45 ans

18. Cloé CARNET, serveuse en restauration, 24 ans

19. Abdoul Karim GUEYE, ingénieur des mines, 58 ans

20. Frédérique MARIE, magasinière de bibliothèque, 57 ans

21. Roland JOUVIN, retraité, 66 ans

22. Catherine BIETTE, femme au foyer, 60 ans

23. Dominique ISABEL, employé, 56 ans

24. Yolande TAPIN, retraitée, 77 ans

25. François FLORACK, ouvrier en travaux publics, 54 ans

26. Anne BARUCHELLO, maîtresse de maison, 48 ans

27. Rasoul NEGAHBAN, éducateur animateur, 63 ans

28. Myriam HUET, mère au foyer, 47 ans

29. Christian BERNARD, retraité, 72 ans

30. Dominique GORON, enseignante retraitée, 67 ans

31. Alfred ARK, retraité, 75 ans

32. Camille FORET, étudiante, 22 ans

33. Loan LERAY, technicien de test, 24 ans

34. Éliane LALUQUE, retraitée, 82 ans

35. Franck DUFOURNIER, enseignant, 55 ans

36. Françoise MALFAIT, responsable de caisses retraitée, 64 ans

37. Jolan ALLIX, étudiant, 21 ans

38. Clémence MICLON, étudiante, 22 ans

39. Hicham JEMMOULI, menuisier, 43 ans

40. Jennifer GUERRIER, peintre en bâtiment, 28 ans

41. Saliou BARRY, ouvrier, 32 ans

42. Nadine GAUTIER, agente des services publics, 58 ans

43. Bruno CARRÉ, ouvrier, 53 ans

44. Mélissa DELAMARE, demandeuse d'emploi, 22 ans

45. François BAYARD, médecin, 35 ans

46. Dominique ALLART, retraitée, 61 ans

47. Arnaud TOUCHARD, technicien, 45 ans

48. Hogla ISMAËL, comptable, 31 ans

49. Yanis KONDOKI, sans emploi, 48 ans

50. Nadia LEFRANÇOIS, retraitée du commerce, 71 ans

51. Michel PAUNET, veilleur de nuit, 35 ans

52. Patricia GILBERT, auxiliaire de vie sociale, 51 ans

53. Victor LEFORTIER, ouvrier qualifié en blanchisserie retraité, 84 ans

54. Éliane HEBERT, retraitée, 78 ans

55. Daniel LETELLIER, retraité de l'industrie, 77 ans