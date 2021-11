Rouen. L'école Fauchon ouvrira en 2021 près du centre-ville

"Nous avions deux rêves", explique Michel Ducros, le Président-directeur général de Fauchon : ouvrir des hôtels-restaurants de prestige. C'est fait. Et ouvrir une école. Ce sera bientôt le cas à Rouen, dès juillet 2021. "Une marque reconnue dans le monde de la gastronomie se doit de transmettre." Et la Région Normandie a joué son rôle pour attirer à Rouen ce nom prestigieux de l'univers de la gastronomie française, qui rayonne à l'international. Elle a officialisé, ce vendredi 21 février, la cession de bâtiment sur 5 000 m2 au 150 boulevard de l'Europe, accolé à l'institut national de la boulangerie-pâtisserie. "L'architecture, la disposition des lieux, la structure… Tout y est pour nous accueillir avec un minimum de modifications", se réjouit Christian Grzanka, président de l'école. L'établissement prestigieux accueillera 800 élèves par an, dont au moins un tiers d'étudiants étrangers, dans des formations en CAP, CQP, Bachelor ou encore Master, en partenariat avec Neoma Business School. Sa location la place proche du centre-ville, des résidences ou des transports pour les étudiants.

Un an et demi pour être prêt

Reste que le chronomètre tourne désormais pour que tout soit prêt pour la première rentrée en 2021. "Il nous faut remettre le bâtiment en état, l'équiper, recruter les enseignants et préparer les cours", détaille Christian Grzanka. L'école comprendra notamment deux grands laboratoires, un grand fournil, deux grands ateliers cuisine-traiteur, deux grands ateliers bar-barista-sommellerie, deux cuisines d'application ou encore un amphithéâtre, équipé d'un labo de démonstration. Un projet à dix millions d'euros au total.