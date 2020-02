Rouen. Municipales : Lutte ouvrière a déposé sa liste pour porter ses idées

Ils sont les 10es et sûrement les derniers à se lancer dans la course aux élections municipales à Rouen. Frédéric Podguszer, ouvrier à l'usine Renault Cléon et habitant de la rive gauche, mène la liste de Lutte ouvrière, "pour faire entendre le camp des travailleurs comme dans chaque élection. Aujourd'hui, on constate que la lutte des classes existe et que l'on se fait taper dessus." L'homme souligne d'ailleurs les derniers mouvements sociaux qui marquent une opposition entre "la dictature des actionnaires sur la société" et les travailleurs. "Le profit individuel, l'appétit du gain, ce n'est pas un bon moteur pour l'humanité et pour la planète. Si on ne remet pas en cause la loi du profit, on ne défendra pas l'écologie", poursuit Frédéric Podguszer.

Être la voix des travailleurs

L'homme explique qu'il ne mène pas cette liste "pour être élu maire", mais pour, au mieux, "être au conseil municipal pour être les yeux, les oreilles, la voix des travailleurs et se rendre compte de ce qu'il s'y passe". Surtout, Frédéric Podguszer explique que les problèmes rencontrés à Rouen sont les mêmes dans n'importe quelle ville ailleurs en France.

"C'est même illusoire de croire que c'est le maire qui va régler les problèmes que l'on porte, comme les salaires, dénonce-t-il. Que peut dire le maire ? Si une usine décide de fermer, on ne demandera pas au maire élu démocratiquement ce qu'il en pense."

Seul en course

La question a été posée, au niveau national, d'une alliance avec d'autres partis comme le Nouveau parti anticapitaliste. "Ils n'ont pas fait le même choix que nous, puisqu'ils ont décidé de mener leur liste", indique le candidat rouennais alors que, dans l'agglomération, d'autres listes Lutte ouvrière sont présentes à Oissel et à Sotteville-lès-Rouen.

