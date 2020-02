Rouen. Match crucial pour Quevilly Rouen Métropole face à Concarneau

Après deux importantes victoires face au Stade Lavallois 2-1 puis Créteil 3-1, qui ont sorti le club Rouge et Jaune de la zone de relégation, les Normands auront à cœur de réussir la passe de trois face à un adversaire très proches au classement et pourraient donc réaliser le coup parfait en cas de victoire.

En effet, si les joueurs de Manu Da Costa sont remontés à la 11e place, ils restent néanmoins à quatre points de la zone rouge et deux points seulement devant leur adversaire du jour. Ils pourraient en cas de victoire mettre un concurrent direct encore un peu plus derrière eux et s'éloigner de cette fameuse zone dangereuse alors qu'on aborde la dernière ligne droite de la saison 2019-2020.

Mais pour cela, les joueurs de QRM devront faire mieux qu'au match aller où les deux équipes s'étaient quittées sur le score nul et vierge de 0-0.

Ils devront aussi se méfier du club breton qui vient de faire une grosse performance en s'imposant contre Lyon-Duchère 3-0.