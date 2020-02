Podium. Le virtuel s'invite pour les vacances

La Micro-Folie, un musée virtuel

Plus de 1 200 œuvres des grands musées nationaux sont à découvrir à la Micro-Folie. Un musée entièrement numérique installé dans la grande halle de Colombelles.

"C'est la possibilité d'avoir une vingtaine de musées en un seul", indique Erwan Laigneau, coordinateur de la Micro-Folie de Colombelles. Cet espace qui borde le Wip permet aux visiteurs de découvrir plus de 1 200 œuvres à travers un musée numérique, mais aussi d'accéder à un Fab-lab et à un espace de rencontre. Les micro-folies sont des lieux de culture de proximité déployés par La Villette à Paris.

Installé dans la Grande Halle, ce musée numérique propose quatre collections, dont deux nationales avec des partenaires comme le Louvre, le musée d'Orsay, l'Opéra National de Paris, l'institut du monde arabe, "mais aussi des collections des Hauts de France et de l'association de la résidence royale européenne présidée par le château de Versailles". Les visiteurs peuvent voir les plus grands chefs-d'œuvre sur écran géant et tablettes interactives. "Si on veut regarder la Joconde de plus près, on peut zoomer. On remarquera toutes les craquelures de la peinture." Les œuvres sont accompagnés de textes pour comprendre le contexte, de documentaires et d'œuvres complémentaires. On peut aussi apprendre en s'amusant avec des puzzles ou des casse-tête. "Pour les œuvres musicales, on peut reconstruire une partition." En plus, c'est gratuit ! "Toutes ces œuvres en un seul lieu, cela permet à tous de se familiariser avec l'art." (Ouvert à tous le mercredi de 10 heures à 18 heures et les jeudi, vendredi et samedi de 14 à 18 heures).