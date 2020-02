Cadeaux. La Ville mystère découverte par une Manchoise

Sur plusieurs journées, les recherches se sont concentrées sur la Normandie et la France, avant d'enjamber l'Atlantique et de se retrouver sur le continent américain. De Monte Carlo à Las Vegas, de Barcelone à Hollywood, comme les précédentes, cette enquête nous a fait voyager. Une fois le pays découvert, tout s'est accéléré. Natacha, Manchoise de 36 ans et militaire à Martinvast, a été sélectionnée pour passer à l'antenne ce jeudi 20 février. Elle est repartie les bras chargés de cadeaux.

La jeune femme gagne ses écouteurs sans fil DUO 2 Bluetooth avec kit main libre intégré. S'ajoute à cela le package aux couleurs Tendance Ouest qui comprend, entre autres, une mini-enceinte, un sac marin en coton écru ou encore un carnet de notes.