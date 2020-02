Barentin. Le Bal des pieds d'nez : pour faire danser les petits !

Créée en 2007 par Amélie Affagard et Damien Zabot, la compagnie normande Zaméliboum s'adresse au jeune public avec ses spectacles participatifs et décalés. En 2011, à l'occasion du festival Rire en Seine, le Bal des pieds d'nez voit le jour : "C'est un bal bien plus qu'un spectacle", souligne Amélie qui interprète le rôle de Pétonia dans ce spectacle. "Bien sûr il y a un fil narratif mais le vrai enjeu c'est de faire danser les enfants : et ça marche ! Mohand Akkouche et Damien alias Josskin ont imaginé ce conte décalé dans lequel le roi Panard va provoquer une révolution dans son royaume en se mettant à la danse : c'est avec ce fil conducteur qu'on entraîne notre jeune public à danser." Si ce spectacle est en priorité destiné aux enfants qui apprécient l'énergie qui s'en dégage, les parents auront aussi plaisir à partager avec les enfants : "C'est un vrai moment de convivialité, souligne Amélie, dans lequel la musique a un rôle essentiel."

Pratique. Mercredi 26 février à 14h30 à la salle Léo Lagrange à Barentin. Gratuit. Résa obligatoire au 02 32 94 90 23