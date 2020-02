Seine-Maritime. Incident terminé à l'usine Ferrero

L'intervention sur l'usine Ferrero de Villers-Écalles (Seine-Maritime) a pris fin vers 20 heures dans la soirée du mercredi 19 février. La mise à l'abri des riverains a été levée et la RD 143 rouverte à la circulation. Sur Twitter, Jean-Baptiste Santoul, président de Ferrero France a salué "un incident sans gravité, pris à temps et très bien géré par les équipes du site de Villers-Écalles et les pompiers".