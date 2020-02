Télévision. Top Chef saison 11 de retour sur M6

Ce mercredi 19 février, à partir de 21 h 05, retrouvez sur M6 la saison 11 du programme Top Chef. Aux commandes de la présentation, pas de changement, c'est toujours Stéphane Rotenberg.

Concernant les nouveautés de cette année, une première et de taille, le changement de l'un des membres du jury, Jean-François Piège ayant raccroché son tablier. C'est désormais le chef Paul Pairet qui intègre l'équipe. Il est considéré comme le chef le plus créatif de sa génération. Un visage qui n'est pas totalement inconnu des téléspectateurs, puisqu'il avait déjà participé à la saison 10, mais en tant que juré invité. Né à Perpignan, cet expert de la cuisine d'avant-garde est, à 55 ans, à la tête de trois restaurants à Shanghai, dont le sélect Ultraviolet, 3 étoiles au guide Michelin. Il a été sacré Meilleur restaurateur du monde en 2018.

Autre nouveauté : de la cuisine écoresponsable, ce sera le maître mot cette saison. Chaque prime time mettra en avant le développement durable et l'utilisation d'ingrédients de saison. Les candidats sont aussi invités à cuisiner "autrement", en privilégiant le made in France. Une épreuve anti-gaspillage sera même organisée dans les locaux de la Fondation GoodPlanet, avec Yann Arthus-Bertrand.

L'autre grand thème est l'audace. Les candidats devront innover, tant sur les modes de cuisson que sur les différentes possibilités de déguster les plats. Au menu : réaliser un dessert à servir en entrée, cuisiner un plat dans une croûte originale. Des épreuves cultes comme "La Boîte noire" et "Qui peut battre… ?" sont également de retour. Et ce dernier défi réserve l'une des plus grosses surprises du programme !

La quatrième nouveauté ? Vous pourrez découvrir les coulisses du concours culinaire à travers des moments off, drôles, émouvants, étonnants… L'occasion surtout de voir (enfin) évoluer les membres du jury et les candidats en dehors des cuisines.

Après des semaines de compétition intensive, les deux meilleurs candidats s'affronteront, pour la première fois, dans les cuisines d'un palace parisien. Et si la finale est toujours tournée en avance, l'identité du vainqueur ne sera révélée que le jour de la diffusion.

Parmi les candidats, nous suivrons attentivement le parcours de l'Eurois David Galienne, 30 ans : il a travaillé dans plusieurs restaurants étoilés avant de devenir chef d'une brigade. Il est le seul chef étoilé du concours Top Chef 2020.

Les autres candidats sont principalement issus de Paris ou région parisienne, du sud de la France et deux des candidats viennent de Belgique.