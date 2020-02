Le Havre. Ils accompagnent les personnes en fin de vie

La naissance, la vie et la mort. Ce sont les cycles de l'existence. JALMALV (Jusqu'à la mort accompagner la vie) est une association qui permet à des personnes gravement malades, voire en fin de vie, mais aussi à leurs proches, d'être accompagnées, au sein de différentes institutions comme les maisons de retraite ou bien à domicile. Pour ne laisser aucune personne seule face à la mort, des bénévoles écoutent et soutiennent, partout en France, notamment au Havre, où cette association est présente depuis 1993.

Un soutien qui se fait seulement si le patient le réclame. Aujourd'hui, les demandes se multiplient et les bénévoles manquent. "On a des sollicitations pour de nouveaux accompagnements dans de nouveaux établissements auxquels on ne sait pas répondre. On a même du mal à honorer nos contrats actuels", déplore Alain Le Couvey, président de JALMALV Le Havre. Avant de passer à l'action, les futurs bénévoles suivent une formation proposée par Jusqu'à la mort accompagner la vie. "À l'issue de cette étape, ils rencontrent le coordinateur des bénévoles et une psychologue. Objectif : qu'il n'y ait pas d'obstacles à ce que la personne entre dans l'accompagnement. Ensuite, sur le terrain, il y a quelqu'un derrière elle dans un premier temps, avant qu'elle ne devienne accompagnante à part entière."

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet : www.jalmalv-normandie.com