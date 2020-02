Caen. Les personnes en situation de handicap bientôt formées au secourisme

Marseille avait été précurseure en la matière. En s'inspirant de ce qui est fait dans la région PACA, l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Calvados et le Réseau de service pour une vie autonome (RSVA) vont former les personnes en situation de handicap au secourisme.

Des adaptations pour chaque handicap

En 2016, une loi pour permettre l'accès aux gestes qui sauvent aux personnes à mobilité réduite avait été passée. À partir du printemps prochain, cela sera ouvert à tout type de handicap. "On a déjà formé des malvoyants en utilisant des carnets en braille, explique Joël Lecarpentier, pompier à Caen et formateur. Le but est de faire du sur-mesure en fonction du handicap de l'individu, qu'il soit aveugle, handicapé moteur ou mental." De la même manière que les 3 500 à 4 000 candidats valides formés chaque année, l'objectif est de leur permettre d'obtenir le diplôme national du PSC1. Si leur handicap ne leur permet pas d'utiliser un défibrillateur ou de faire un massage cardiaque par exemple, "donner l'alerte est déjà une victoire", pour Sandrine Brimant, assistante de formation.