Normandie. Autour des centrales, 60 % des écoles ont retiré leurs comprimés d'iode

Cinq mois après le lancement de la campagne et l'envoi aux particuliers et aux Établissements recevant du public (ERP) du courrier leur permettant de retirer leur boîte de comprimés d'iode, 22 % des particuliers, 60 % des écoles et 16 % des ERP se sont rendus en pharmacie. Sont concernées les personnes habitant dans un rayon de 20 kilomètres autour d'une centrale nucléaire. En Normandie, c'est le cas pour Paluel, Penly (Seine-Maritime) et Flamanville (Manche). L'Autorité de sûreté nucléaire estime que l'on peut mieux faire. Elle pense notamment que 100 % des écoles devraient être dotées de comprimés. Les personnes concernées peuvent encore se rendre dans une pharmacie participante avec un justificatif de domicile.