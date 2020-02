Musique. Le don incroyable de Bigflo et Oli au Secours populaire

Depuis quelques années, les deux frères Bigflo et Oli cartonnent dans les charts et sur les routes de France. Leur tournée fleuve s'est achevée la semaine dernière au Zénith de Toulouse, à l'occasion de la nuit solidaire. Et pour célébrer la fin de la tournée, les deux frangins n'ont pas hésité à faire un don de 500 000 € au Secours populaire !

Et le duo n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'en avril 2018, ils avaient déjà fait un don de 100 000 € à cette même association. Chapeau les artistes !