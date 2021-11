Normandie. Un gendarme du Calvados sauve un homme tombé dans la Loire

Le capitaine Sylvain Briand ne s'attendait certainement pas à faire la une de l'actualité, alors qu'il passait le week-end dans les Pays de la Loire, le samedi 8 février. Le militaire du groupement de gendarmerie départementale du Calvados a porté secours à un homme, dans l'estuaire du plus long fleuve de France. "C'est naturel, on ne se pose pas de question quand ça arrive", assure l'officier en charge de la communication, plutôt habitué à valoriser les actions de ses collègues. En ce jour de permission, une personne se jette dans la Loire au volant de sa voiture. "C'est un endroit où il y a de forts courants, d'autant que c'était un week-end de tempête", poursuit le gendarme. L'automobiliste parvient finalement à s'extraire du véhicule et se réfugie sur le toit. Le militaire se met en quête d'une embarcation pour le secourir. "Il y avait des barques de pêcheurs à proximité. J'ai réussi à en emprunter une rapidement." Il parvient à récupérer le malheureux, accroché à la berge, la voiture ayant coulé. Il a fallu ramer une cinquantaine de mètres pour rejoindre la terre ferme.