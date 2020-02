Bréauté. Un lynx a été aperçu à plusieurs reprises sur le secteur de Bolbec

La gendarmerie de Seine-Maritime indique ce mardi 18 février sur sa page Facebook qu'un lynx a été aperçu dimanche et lundi sur les secteurs de Bréauté et de Bernières. L'Office français de la biodiversité (ex Office national de la chasse et de la faune sauvage) a été avisé. Il va procéder à une enquête. Selon les premières constatations, il s'agirait bien d'un lynx, mais pas d'une espèce européenne. La gendarmerie précise qu'il ne faut pas chercher à capturer l'animal mais signaler sa présence au 17.

Selon des personnes plus calées en Lynx que nous, il pourrait s'agir d'un CARACAL appelé aussi lynx du désert ou lynx de Perse, félin d'Afrique et d'Asie.

L'enquête progresse 🧐

