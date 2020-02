Rouen. Municipales : les propositions des candidats sur les transports en commun

Jusqu'au mercredi 26 février, Tendance Ouest laisse la parole aux candidats aux élections municipales à Rouen pour une rubrique intitulée "Dans le miroir". Les têtes de liste s'exprimeront sur trois thématiques choisies par la rédaction, dont la deuxième, ce mercredi 19 février, concerne les transports en commun. Les textes sont retranscrits tel qu'envoyés par les prétendants à la mairie de Rouen, dans un ordre aléatoire, décidé par un tirage au sort.

Lionel Descamps : "La gratuité des transports en commun pour tous"

Lionel Descamps, tête de liste Rouen notre commune. - Amaury Tremblay

"Nous mettrons en place la gratuité des transports en commun pour tous et tous les jours. Le coût de la gratuité est de 28 millions d'euros, c'est 14 % du chiffre d'affaires de la TCAR et 3,44 % du budget de la Métropole. En refusant l'autoroute payante A133-134, nous récupérerons 66 millions pour financer les parkings relais, l'extension des tramways, des bus et des horaires le soir, du jeudi au samedi, jusqu'à 2 heures du matin. Au niveau métropolitain, nous relierons les deux terminus du tramway entre Braque et Technopôle. Les enjeux écologique et sanitaire doivent primer. La gratuité permet une décroissance de la voiture en ville tous les jours, et pas seulement le week-end ou lorsqu'il est trop tard, lors des pics de pollution."

Marine Caron : "Nous devons revoir notre stratégie transports"

Marine Caron, tête de liste Ensemble pour Rouen. - Amaury Tremblay

"Les mobilités sont incontestablement un enjeu d'avenir. Nous devons revoir notre 'stratégie transports' pour assurer une meilleure offre de service, une meilleure desserte de la ville, une fréquence plus importante des lignes (le dimanche comme en soirée) et avoir des véhicules plus économes en consommation d'énergie. Nous voulons instaurer des navettes écologiques de proximité à la demande pour tous, expérimenter une gratuité partielle des transports en commun lors d'événements locaux, le week-end et en cas de pics de pollution, et adopter une tarification plus juste et plus incitative. Enfin, construire et étendre les parkings relais est primordial, tout comme créer un Pass mobilité permettant l'intermodalité des moyens de transport avec un abonnement unique."

Jean-Michel Bérégovoy : "Un modèle de service public accessible à tous"

Jean-Michel Bérégovoy, tête de liste Ré-enchantons Rouen. - Amaury Tremblay

"Les questions de mobilités sont au cœur de notre quotidien. Nos propositions s'inscrivent dans un modèle de service public des transports accessibles à tous et respectant l'environnement et la santé, avec la mise en place progressive de la gratuité des transports en commun, en commençant par une gratuité le week-end, ainsi que pour les moins de 26 ans. Afin d'offrir une alternative incitative au 'tout voiture', nous densifierons le réseau (T5 et T6) tout en créant de nouveaux parkings relais. Il faut enfin développer des infrastructures viables pour inciter l'utilisation de 'déplacements doux' (pistes cyclables, piétonnisation du pont Boieldieu) et renforcer les déplacements sur le modèle tram-train en utilisant les voies SNCF déjà existantes."

Guillaume Pennelle : "Transports sécurisés et responsables"

Guillaume Pennelle, tête de liste Rassemblement national pour Rouen. - Amaury Tremblay

"Il faut sécuriser les transports pour inciter les habitants à prendre bus et métro en créant une brigade d'intervention. Elle assurera des voyages tranquilles. Baisser le tarif 1 voyage est possible, mais le tout gratuit est incohérent : impôts et taxes augmenteraient. Il faut que le contournement est de la ville soit réalisé. Rouen est un goulet d'étranglement générant pollution et engorgement. Il faut abandonner la politique de stationnement agressive et revenir à une gestion plus humaine, en supprimant le véhicule multipliant les contraventions. Créons des zones bleues, le but est de faciliter la rotation des véhicules et l'accès aux commerces. L'automobiliste ne doit pas être considéré comme un adversaire et une vache à lait. Rouen ne peut pas devenir une Hidalgo ville !"

Jean-François Bures : "Nous mettons l'accent sur l'intermodalité"

Jean-François Bures, tête de liste Au cœur de Rouen. - Amaury Tremblay

"Pour la ville de Rouen, nous mènerons une politique volontariste en termes de transports. Nous mettons l'accent sur l'intermodalité, clef de voûte des déplacements aujourd'hui, avec des propositions concrètes et applicables. L'extension de la validité du ticket à quatre heures, utilisable sur tout le réseau, mais aussi le déploiement du vélo électrique, en complément de la sécurisation des pistes cyclables. Ou encore le développement des parkings relais, réduisant les flux de voitures en ville et incitant les citoyens à utiliser les transports en commun. Contrairement à d'autres, nous ne voulons pas créer de nouvelles lignes de transports, nous estimons nécessaire de renforcer d'abord le réseau existant, en étendant fréquences et horaires notamment."

Jean-Louis Louvel : "Offrir à tous les Rouennais le réseau qu'ils méritent"

Jean-Louis Louvel, tête de liste Rouen autrement. - Amaury Tremblay

"Notre volonté pour les transports en commun est de faire de Rouen une ville où l'ensemble des quartiers dispose de transports en commun efficaces et modernes. Grâce à cela, nous pourrons diminuer l'impact carbone de chacun de nos déplacements et offrir à tous les Rouennais le réseau qu'ils méritent. Ainsi, de nouvelles liaisons seront créées : Boulingrin - CHU, Rive gauche - Mont-Saint-Aignan, certains quartiers mieux connectés, notamment les Hauts de Rouen avec le plateau nord. Les horaires en soirée seront élargis et la fréquence augmentée pour qu'habiter en périphérie ne soit plus un handicap, pour notamment profiter de la vie nocturne rouennaise. Notre parc de bus sera progressivement renouvelé pour diminuer la pollution atmosphérique."

Nicolas Mayer-Rossignol : "Notre réseau doit être encore amélioré"

Nicolas Mayer-Rossignol, tête de liste Fier-e-s de Rouen. - Amaury Tremblay

"Le maire n'a aucun pouvoir, aucun budget sur les transports en commun. C'est la Métropole qui décide. Je suis candidat pour que le maire de Rouen, que je serai, soit aussi président de la Métropole. C'est ainsi dans la plupart des grandes villes de France ! La mobilité sera ma priorité. Notre réseau doit être encore amélioré : fréquences et temps de trajet (Rouen-Elbeuf), dessertes, grilles horaires plus amples, transport à la demande… Nous mettrons en place le tarif solidaire pour que ceux qui ont moins paient moins. Nous expérimenterons la 'gratuité', en commençant par le samedi. Nous développerons les parkings relais, améliorerons la signalétique et la qualité de service. Nous développerons les navettes fluviales. Le covoiturage sera encouragé."

Marc Fouilloux : "La gestion doit revenir à une régie publique"

Marc Fouilloux est tête de liste Nos vies, pas leurs profits. Rouen en lutte. - Amaury Tremblay

"Pour résoudre les difficultés financières de la population qui a un besoin absolu des transports en commun pour travailler, étudier, se soigner, se distraire ; pour diminuer la circulation des voitures en ville, afin d'éliminer les effets du réchauffement climatique et diminuer la pollution aux particules fines qui tue, il faut une politique globale. La gratuité des transports en commun publics doit être associée à une amélioration du réseau, des fréquences, une extension des horaires, de vraies pistes cyclables ainsi qu'à des contraintes pour les voitures. La gestion doit revenir à une régie publique intégrant les personnels. Il doit être plus commode, plus efficace et plus économique d'utiliser les transports en commun et le vélo."

Pierre-Alexandre Guesdon : "Autoriser les animaux sans surcoût"

Pierre-Alexandre Guesdon est tête de liste Rouen animaliste. - Amaury Tremblay

"Actuellement, seuls les petits chiens tenus dans un panier et les chiens guides d'aveugles sont autorisés dans les transports en commun. Notre liste veut ouvrir cette possibilité aux autres, et ce, sans surcoût. Cette mesure permettrait aux propriétaires d'animaux souhaitant se déplacer avec leur compagnon de façon plus écologique de le faire. Et quid de la personne sans voiture qui doit emmener son animal chez le vétérinaire ? Nous soutiendrons aussi l'utilisation de cyclobus dans le cadre de ramassages scolaires plutôt que le recours aux chevaux de trait, pour sensibiliser les plus jeunes à l'éthique animale, à la pratique d'une activité sportive quotidienne et au Code de la route, pour en faire de futurs cyclistes responsables."

