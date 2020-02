Caen. Il roule plus de 43 000 km sans jamais avoir passé le permis

Le 5 février au tribunal correctionnel de Caen, un homme était jugé pour conduite sans permis en récidive, conduite sans assurance et détention d'arme non autorisée. L'homme a roulé plus de 43 000 km sans n'avoir jamais passé le permis.