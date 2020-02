Souleuvre-en-Bocage. Contrôlé positif à l'alcool, il prend la fuite à… 50 km/h

C'est une histoire pour le moins insolite qui date du week-end dernier. Vers 17 h 45 le samedi 15 février, la gendarmerie constate une voiture sans permis qui zigzague sur une route départementale à hauteur de Souleuvre-en-Bocage, commune nouvelle de Saint-Martin-des-Besaces. Contrôlé par la gendarmerie, le conducteur présente un taux de 2,08 g/l d'alcool dans le sang. L'homme redémarre et prend la fuite. Or, au volant de sa voiturette, il est vite contrôlé par la gendarmerie lorsqu'il atteint une vitesse de pointe de… 50 km/h ! Multirécidiviste en matière de délits routiers, l'homme est déféré ce lundi 17 février en comparution immédiate pour récidive sous l'emprise d'un état d'alcool, refus d'obtempérer et défaut d'assurance.