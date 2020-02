Rouen. Le SPO Rouen reste leader malgré son premier revers

Invaincus depuis dix rencontres, les Coyotes de Rouen sont tombés sur des Loups d'Angers revanchards et prêts à en découdre. Malgré une très belle passe d'arme, les hommes de Stéphane Hucliez se sont inclinés au cinquième match (2-3). "On est dans la peau du leader donc on est attendus partout où on va" notait le coach normand, "mais malgré ce faux pas on demeure tout de même en tête". Et la marge n'est pas mince puisque Rouen compte cinq points d'avance sur Jura-Morez, son dauphin. Le SPO Rouen devra se refaire lors du prochain rendez-vous, le 10 mars à domicile face à Pontoise-Cergy autre candidat au podium sérieux et emmené par un ancien Rouennais : un certain Emmanuel Lebesson. Copieux menu !