Le Grand-Quevilly. La troupe de théâtre amateur Still Kiddin' s'attaque à Oscar Wilde !

Après la réalisation de courts-métrages, l'animation de Cluedo géants et de nombreuses pièces humoristiques, c'est un nouveau challenge que s'accorde la troupe théâtrale de Mont-Saint-Aignan. Yann Jolly, professeur d'anglais en lycée à Évreux et vice-président de Still kiddin', a cette fois souhaité mettre en scène L'Importance d'être constant, une pièce truculente d'Oscar Wilde. "C'est drôle et spirituel, annonce-t-il, la pièce est autant une farce qu'une satire. Il enchaîne les quiproquos mais dénonce surtout l'hypocrisie de mœurs des classes dominantes." Depuis ses débuts dans les années 90, la troupe s'est spécialisée dans l'humour anglais et s'oriente donc naturellement vers Wilde. "Cette pièce est très bien écrite et demande beaucoup de minutie dans l'interprétation." Elle sera jouée dans sa version intégrale pour la première fois à l'occasion du festival les Théâtrales quevillaises.

Pratique. Samedi 22 février à 20h à la Grange du Grand Aulnay au Grand-Quevilly. 4 à 6€. Tél. 02 35 67 15 09