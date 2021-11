Caen. Une action anti-pub le soir de la Saint-Valentin

Comme dans plus d'une vingtaine de villes de France, une quinzaine de membres du collectif citoyen Extinction Rebellion a organisé une action anti-pub à Caen lors de la Saint-Valentin, vendredi 13 février. Affiches et lampes-torches à la main, ils avaient pour objectif de retirer certaines affiches publicitaires le jour de la fête de l'amour, considérée aussi comme une fête commerciale. Boulevard Leroy, Bernières, gare SNCF, place Maréchal Foch, quai de Juillet...ils ont collé leurs propres pancartes sur lesquelles on peut lire des slogans : "La pub tue le climat, exigeons son contrôle" ou "climat + pub = désamour".

Interpeller à un mois des municipales

Ici place Foch, les membres du collectif citoyen ont collé leurs propres affiches. - DR

Par le biais de cette action, ils veulent interpeller les habitants caennais mais aussi les candidats aux municipales sur les conséquences environnementales des affichages publicitaires. "Les panneaux lumineux géants sont de véritables gouffres énergétiques.Un seul de ces panneaux consomme plus d'électricité, chauffage électrique compris, qu'un foyer moyen", ont-ils indiqué via un communiqué.