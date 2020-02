Caen. Hockey sur glace (D1) : Caen s'incline à Cergy-Pontoise après un match à rebondissements

Après son très bon match du mardi 11 février dernier face à Tours (victoire 4-1) et une place de troisième confortée, le Hockey Club de Caen avait à cœur de poursuivre sa dynamique lors de cette fin de championnat. Face au leader, Cergy-Pontoise, le déplacement semblait compliqué sur le papier mais les Drakkars comptaient bel et bien jouer crânement leurs chances.

Le match

Le premier tiers temps est marqué par plusieurs tentatives venant des deux formations. Cergy-Pontoise ouvre le score par l'intermédiaire de Max Kalter bien assisté de Toni Kluuskeri (1-0, 14'). Les Drakkars se retrouvent menés au score et prennent plusieurs tirs qui ne parviennent pas à tromper la défense adverse. À la première pause de la soirée, les locaux sont devants.

Un scénario incroyable

Caen encaisse un deuxième but au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Jeff Corbett (23'). Cergy-Pontoise marque deux nouveaux buts ensuite grâce à Pierre-Charles Hordelalay et Alexandre Lubin (4-0, 28' et 39'). Touché à vif par un 4-0, Caen revient dans la partie en inscrivant trois buts en un peu plus d'une minute avec des réalisations de Palis, Mony et Msumbu (4-3, 44'). Malgré cette remontée, les Drakkars s'inclinent sur le score de 4 buts à 3 mais reste à la troisième position du classement.

La fiche du match

Cergy-Pontoise : M.Kalter (14'), J.Corbett (23'), P-C.Hordelalay (28'), A.Lubin (39')

Caen : A.Palis (43'), M.Mony (44'), J.Msumbu (44')

Le prochain rendez-vous

Les Drakkars se déplaceront sur la patinoire de Strasbourg le samedi 22 février (18h).