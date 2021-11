Rouen. QRM confirme enfin

Le match

Les Rouges et Jaunes n'ont pas raté l'opportunité de débuter une série de victoires, avec un début de match qui va dans ce sens avec l'ouverture du score sur corner de Lucas Toussaint, de la tête, après une demi-heure de jeu. Sept minutes plus tard, les Normands doublaient la marque toujours de la tête par le serial buteur Gaëtan Laura. A la 69e minute, les joueurs de QRM mettaient fin aux espoirs des Franciliens en inscrivant un troisième but par Moussa Guel sur un bon service de Killian Sanson.

🎙 "𝐼𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑡 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑡 𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔."



🔗 https://t.co/WcpQNLX7Mi pic.twitter.com/Vh3W7DLvYS — QRM (@QRM) February 14, 2020

Prochain rendez-vous

Au classement, les joueurs de Manu Da Costa remontent d'une place pour se placer 11e avant la réception de Concarneau, au stade Robert-Diochon, le vendredi 21 février 2020. Une équipe qui vient de sortir de la zone de relégation.