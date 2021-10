Les Conquérants marchent sur des oeufs

Membre de la première division française de roller-hockey, vainqueur d'une coupe d'Europe la saison dernière, le club bas-normand aborde prudemment la saison qui s'annonce. L'adversité s'annonce redoutable, plus encore que dans le passé. "Chaque année le niveau se densifie, expose l'entraîneur-joueur Antoine Rage. Cette saison, Rouen semble intouchable, même s’il est promu. C’est un monstre au niveau structurel. Moreuil, l’autre promu, recrute également beaucoup, notamment chez les joueurs de la glace. On les rencontre dès l’entame, ça fait un peu peur ! Toutes les autres équipes se sont renforcées, personne n’est démuni. Ca va être dur, mais nous aussi on progresse. Nous ne sommes pas attendus et c’est sûr que si on joue comme la saison dernière, on peut dire au revoir à l’Elite. Il faut qu’on arrive à passer un cap pour encore vivre de belles choses."

Capable de jouer les trouble-fêtes

Les Conquérants ne se font guère d'illusion : ils peuvent difficilement prétendre à jouer autre chose que le maintien cette saison. Cependant, leur effectif apparaît plus fourni que les années précédentes. "Sur les huit joueurs de la saison dernière, il n’y a aucun départ, même si une incertitude plane sur Benoît (Leterrier). Il a peut-être une opportunité de jouer à Villeneuve-la-Garenne. Les arrivées se font en interne. Quatre joueurs arrivent de l’équipe de N2. On enregistre le retour de Pierre Feutry, qui reprend complètement, ainsi que celui de Damien Blanchard, qui n’a pas joué depuis un an et demi. Si Benoît reste, on sera quatorze joueurs. Ce serait parfait au vu des huit que nous étions l’an passé. Cela va mettre un peu de concurrence."

Optimiste, Antoine Rage est convaincu d'avoir "un effectif à fort potentiel", capable de jouer les trouble-fêtes après une saison 2011-2012 pourtant délicate. Caen se testera une première fois le week-end des 1er et 2 septembre dans sa Halle des Granges lors d'un tournoi qui réunira Angers, Rouen, Moreuil et Amiens. "Il y aura des équipes aux prétentions différentes mais cela va nous permettre de nous roder et d’attaquer l’aspect tactique."