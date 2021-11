Rouen. Les Dragons font le job à Anglet avant la finale de Coupe de France

Le match

Alors que se profile la finale de la Coupe de France, les Jaunes et Noirs faisaient le long voyage au pays Basque pour aller chercher trois points précieux pour conserver la seconde place. Et le match débute plutôt bien puisque les Rouennais ouvrent la marque après une minute de jeu par Marc-André Thinel avant de doubler la mise en supériorité numérique par Mikko Lehtonen après huit minutes de jeu. Les locaux parviendront ensuite à réduire le score à 2-1, par Riku Silvenoinen. C'est de nouveau en supériorité numérique et par Mikko Lehtonen que les Normands allaient faire le break pour le seul but du deuxième tiers. Les joueurs de Fabrice Lhenry allaient même se faire peur dès l'entame du troisième tiers car les Angloy revenaient à 3-2 par Juuso Pertilla après seulement neuf secondes. Sous pression, les Dragons ne cédaient pas et marquaient un dernier but en cage vide par Loïc Lampérier.

La fiche

Rouen - Marc-Andre Thinel (Loic Lamperier, Pierre Crinon) 1:22

Rouen - Mikko Lehtonen (en supériorité numérique) (Nicolas Deschamps, Chad Langlais) 8:54

Anglet - Riku Silvennoinen (Juuso Perttila, Joona Kunnas) 15:43

Rouen - Mikko Lehtonen (en supériorité numérique) (Loic Lamperier, Nicolas Deschamps) 6:35

Anglet - Juuso Perttila (Sebastien Gauthier) 0:09

Rouen - Loic Lamperier (cage vide) (sans assists) 19:49

Prochain rendez-vous

Au classement, les Dragons de Rouen consolident leur deuxième place avant de recevoir Bordeaux, mardi 18 février 2020.