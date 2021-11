Caen. Boucherie Saint-Jean : à 26 ans, il reprend l'affaire

Pour son premier commerce, Émile Feldhofer a choisi de reprendre la Boucherie rue Saint-Jean, l'une des plus anciennes de Caen. Il y propose des plats cuisinés et des viandes sélectionnées et labellisées. Ayant appris le métier dans une boucherie du 15e arrondissement de Paris, il se différencie par une préparation spéciale de la côte de bœuf. "Je désassemble puis reconstitue la côte de bœuf pour lui enlever les nerfs et la rendre plus tendre", indique-t-il. Il précise qu'il tient également une partie traiteur.