Municipales. Le centre-droit à la reconquête de la mairie, Sophie Douvry tête de la liste Alençon Autrement

À Alençon, Sophie Douvry est à la tête de la liste de centre-droit Alençon-Autrement, prête à profiter de la lutte entre Emmanuel Darcissac et Joaquim Pueyo aux prochaines élections municipales.

Face à la bataille fratricide entre Joaquim Pueyo et Emmanuel Darcissac, c'est pour elle l'occasion rêvée de faire re-basculer la couleur politique de la ville. La candidate joue sur son âge (41 ans), sur le fait qu'elle soit une femme, sur son pep's, pour annoncer "vouloir redynamiser la ville, la faire rebondir, prendre son avenir en main". Lors d'un banquet républicain le mercredi soir 12 février à la Halle aux Toiles d'Alençon, les discours de soutien se sont enchaînés. D'abord celui du président de région Normandie Hervé Morin (Nouveau Centre) qui a fustigé " le maire d'Alençon qui est le seul de Normandie à n'avoir jamais appelé la Région pour demander de l'aide au développement économique. Peut-être il n'a pas le téléphone ? ", s'est amusé Hervé Morin. Puis, ce fut le tour de Christine Roimier, la présidente du Comité de soutien, puis du conseiller régional LR Bertrand Deniaud qui s'est interrogé : "à quoi ça sert de multiplier les animations dans le centre d'Alençon, si c'est pour défiler devant des vitrines vides ?". Le président du Conseil départemental Christophe de Balorre a fait le parallèle entre " la candidature LREM de Benjamin Griveaux à Paris alors que l'élection va se jouer entre Hidalgo et Dati et celle du LREM Emmanuel Darcissac à Alençon alors que ça va se jouer entre Pueyo et Douvry". Et d'enfoncer le clou : "Emmanuel Darcissac n'a pas de chance : pour annoncer sa candidature, il a fait venir à Alençon François De Rugy qui a dû quitter le gouvernement juste après. Et pour lancer cette candidature, il a fait venir un ministre inconnu qui a été accueilli par des dizaines de manifestants à la Cité administrative, ça ressemble davantage à un remake de La Scoumoune, plutôt que du Professionnel." Autre prise de parole de soutien du sénateur Vincent Segouin, puis de la députée LR Véronique Louwagie.

Enfin, le discours de Sophie Douvry : "C'est aujourd'hui que la Ville doit rebondir et prendre son avenir en main", a-t-elle déclaré, il faut "donner une image à Alençon qui en manque cruellement, elle est aujourd'hui à l'image de son maire : introvertie". Et de continuer, visant cette fois-ci le député Puyeo : "Mon équipe, elle, n'est pas là pour prendre sa revanche." Et de rapidement développer quelques thèmes de campagne : remettre les entreprises au cœur de notre fonctionnement, la nécessaire relance du commerce de centre-ville, la prise en compte des étudiants et des jeunes couples, avant de conclure : "Il faut qu'Alençon soit une ville préfecture forte."

