Cadeaux. Vivez Le grand bleu en ciné-concert au Zénith

Gagnez vos deux places pour assister au ciné-concert du film événement Le grand bleu de Luc Besson.

Interprétation le vendredi 6 mars à 20 heures, au Zénith de Caen, ou le samedi 7 mars à 20 heures également, au Zénith de Rouen.

Éric Serra et ses musiciens nous invitent à redécouvrir cette œuvre incontournable du cinéma français, qu'ils interprètent sur scène à l'identique pendant la projection du film, pour une expérience immersive exceptionnelle.

Bande originale de tous les superlatifs (Victoire, puis César de la meilleure musique de film, nombreux disques d'or et de platine avec plus de trois millions d'exemplaires vendus…), la musique d'Éric Serra retranscrit parfaitement les sentiments les plus profonds du héros du film (Jacques Mayol), mais également ses sensations lors des plongées.

Gagnez deux places pour la date de votre choix en envoyant par SMS le mot NORMANDIE au 7 11 12, puis la ville de votre choix quand on vous le demandera (3x65cts+prix d'un SMS). Tirage au sort chaque jour, du lundi 17 au vendredi 21 février.