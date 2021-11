Seine-Maritime. 600 jeunes recherchés pour le Service national universel

Après l'expérimentation dans l'Eure en 2019, c'est au tour de la Seine-Maritime d'expérimenter le Service national universel (SNU). "Il s'agit de transmettre les valeurs de la République et de renforcer la cohésion nationale", rappelle Yannick Decompois, directeur départemental de la cohésion sociale. 600 jeunes de 15 à 16 ans sont recherchés dans le département et sont invités à déposer leur candidature sur le site du SNU jusqu'au 3 avril. "Le dispositif promeut la mixité sociale et permet de faire se rencontrer les jeunes qui, dans un autre contexte, n'auraient pas eu l'occasion de se voir", détaille Sylvain Rémy, chef de projet pour la mise en œuvre du SNU dans le département.

Sylvain Rémy Impossible de lire le son.

Différentes étapes

Les jeunes sélectionnés effectueront ensuite un séjour de cohésion de deux semaines "dans une brigade de 200", dans les autres départements et qui ne sont pas limitrophes à la Seine-Maritime, puis une mission d'intérêt général de deux semaines, dans le département de résidence des volontaires, dans des associations ou des collectivités. "Ils sont actifs, ce n'est pas un stage d'observation", prévient Yannick Decompois.

Sylvain Rémy Impossible de lire le son.

Une troisième étape est facultative. Elle donne la possibilité d'effectuer un engagement volontaire d'au moins 3 mois. "Parfois, la deuxième et la troisième phase se confondent quand des missions longues sont proposées", indique Sylvain Rémy. Actuellement, les jeunes Eurois qui ont expérimenté en premier le SNU sont d'ailleurs en train d'effectuer la deuxième phase du SNU.

200 jeunes accueillis

La Seine-Maritime accueillera un "séjour de cohésion", du 22 juin au 3 juillet. 200 jeunes, originaires d'autres départements, s'installeront au sein du lycée Le Corbusier à Saint-Étienne-du-Rouvray. "Les capacités d'hébergement sont suffisantes, justifie Olivier Wambecke, inspecteur d'académie. Avoir un établissement au sein de la Métropole est aussi plus pratique en termes de transports, d'offre culturelle et sportive avec les boucles de la Seine."

Une trentaine d'encadrants sont recherchés pour ce "séjour de cohésion". Il s'agit de personnes issues de l'Éducation nationale, populaire ou ayant un diplôme dans l'animation. Les candidatures sont à transmettre jusqu'au 20 mars à ddcs-snu@seine-maritime.gouv.fr