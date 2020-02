Flers. Violences faites aux femmes : mobilisation à la veille de la Saint-Valentin

À la veille de la Saint-Valentin, date symbolique pour dénoncer les violences faites aux femmes, l'ACAT du Bocage (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) a organisé un rassemblement ce jeudi 13 février, place Saint-Germain à Flers.

Une mobilisation un peu plus d'un an après qu'une femme de 31 ans a été tuée par son mari, durant la nuit du 5 au 6 février 2019 à Landisacq, près de Flers. C'est aussi six mois après qu'une autre femme, âgée de 27 ans, originaire de Messei, toujours près de Flers, a également été tuée par son mari. L'ACAT a choisi d'organiser cette mobilisation le 13 février car c'est également le jour du Thursdays in black, mouvement mondial pour la défense des femmes.

Ce thème sera décliné toute l'année, notamment auprès des jeunes.