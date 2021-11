Mouen. La Région Normandie au secours d'Acibois, menacée de liquidation

"Sur ce dossier, la Banque publique d'investissement (BPI) se comporte comme une banque privée." L'amertume d'Hervé Morin est palpable. Le mercredi 12 février, le président de la Région Normandie a annoncé avoir formulé une solution in extremis pour tenter de sauver Acibois, installée à Mouen. Cette menuiserie "parfaitement viable" existe depuis 90 ans et emploie 40 salariés, "au savoir-faire exceptionnel". Elle est sous le coup d'une liquidation judiciaire. Un repreneur s'est fait connaître, le groupe Millet, "extrêmement sérieux" selon Hervé Morin, mais il n'est pas en capacité de fournir le 1,5 million d'euros réclamé par les crédits-bailleurs - dont la BPI - pour l'achat des locaux. "J'ai donc donné consigne à l'Agence de développement normande de bâtir un modèle de reprise avec la Shema, spécialiste de l'aménagement." Il s'agit d'acquérir les bâtiments et de les louer au groupe Millet. "Nous devrions aussi accompagner en trésorerie la reprise de l'entreprise pour faciliter son redémarrage." Le mercredi soir, le tribunal de commerce de Caen a autorisé une poursuite d'activité jusqu'au jeudi 12 mars.