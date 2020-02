Port-en-Bessin-Huppain. Un marin-pêcheur hélitreuillé après s'être blessé sur un chalutier

Mercredi 12 février vers 16 h 30, un membre d'équipage du chalutier Ma Jo Li, situé à une vingtaine de kilomètres au large de Port-en-Bessin, s'est blessé à la main après un écrasement avec les engins de pêche à la coquille. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg est prévenu et, après consultation médicale avec le centre de consultation médicale maritime de Toulouse et le service de coordination maritime médicale du Havre, le médecin a décidé d'évacuer le blessé. Vers 17 h 20, le marin-pêcheur de 53 ans est hélitreuillé par l'hélicoptère Caïman de la Marine nationale, puis transporté vers l'aéroport de Caen-Carpiquet, avant d'être transféré par un véhicule de secours au CHU de Caen.