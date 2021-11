Évreux. Basket (N1). Évreux encore battu par Saint-Chamond

le match

Les Ébroïciens avaient du mal à entrer dans cette rencontre mais parvenaient à faire leur retard avant le premier buzzer pour n'être menés au final que 21-20. La suite allait être moins bonne pour les Eurois qui se faisaient distancer à la pause 47-37 puis continuaient de sombrer au moment des trente minutes de jeu (52-69) pour enfin s'incliner de de 16 points en fin de match (93-77).

⌚️ Fin du match.@SCBVG l'emporte ce soir sur le parquet de la Salle Omnisports.

Place dorénavant à la trêve pour l'ALM, qui se déplacera à @ADABloisBasket le 29 Février pour le prochain match.

🏀 #ALMSCBVG pic.twitter.com/YSNDS0DM6x — ALMEvreux (Officiel) (@ALMEvreux) February 11, 2020

La fiche

Kayembe : 19 points, Zamora et Dossou-Yovo : 12 points, Brooks : 10 points, Paschal et Rigot : 7 points,Tortosa : 6 points, Wallez et Gjuroski : 2 points.

Prochain rendez-vous

Toujours 16e, Évreux devra se déplacer chez le leader Blois samedi 29 février 2020.