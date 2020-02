Alençon. Un premier contrat signé dans l'Orne grâce au dispositif des Emplois Francs

Les Emplois Francs doivent favoriser l'emploi des chômeurs qui résident dans les quartiers prioritaires. Dans l'Orne, le premier a été signé ce mercredi 12 février, dans le quartier de Perseigne à Alençon.

À diplôme, âge et parcours équivalents, il est plus difficile d'accéder à un emploi lorsqu'on est habitant des quartiers prioritaires, où le taux de chômage dépasse les 23 %. Depuis le 1er janvier, le dispositif des Emplois Francs permet aux employeurs de toucher une aide jusqu'à 15 000 €. Cette année, l'objectif est d'en créer 46 dans les sept quartiers prioritaires de l'Orne. Le premier Emploi Franc ornais a été signé ce mercredi 12 janvier par la préfète, au restaurant associatif Au goût d'ici et d'ailleurs, géré par la régie des quartiers dans le quartier de Perseigne, à Alençon. Nana Aptsiauri, 34 ans et trois enfants, est venue de Georgie en 2012, à Alençon où elle a rejoint son mari, réfugié politique. Huit ans plus tard, grâce aux Emplois Francs, elle vient de décrocher son 1er CDI, en tant que cheffe de cuisine. "J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment", explique-t-elle.