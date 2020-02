Saint-Lô. Municipales : François Brière dévoile l'intégralité de sa liste

Candidat à sa propre succession, le maire de Saint-Lô a dévoilé, le mardi 12 février, sa liste pour les prochaines élections municipales. Une liste de 35 noms, renouvelée à près de 60 % par rapport à celle qui avait emporté le scrutin en 2014. Parmi les fidèles, 15 conseillers municipaux, dont tous les adjoints, hormis Géraldine Paing, candidate à Agneaux où elle réside désormais. Sur la photo apparaissent également de nouvelles têtes et parmi elles, on retrouve celle de Ludovic Turpin, tête de liste aux dernières élections municipales en 2014, il avait recueilli 6,64 % des suffrages. Autre transfuge d'une liste adverse en 2014, Djihia Kaced, sur la liste de Christine Le Coz il y a six ans et jusqu'ici conseillère municipale d'opposition.

