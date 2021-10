Poires au vin

Pour 4 personnes

Préparation : 50 mn environ

4 belles poires mûres

Le zeste râpé d’un citron

non traité

3 c. à soupe de crème fraîche

3/4 l de vin rouge

4 c. à soupe de gelée

de framboise

4 c. à soupe de pignons

Peler les poires en laissant les queues.

Mettre les poires côte à côte dans une casserole. Verser le vin et ajouter le zeste de citron. Faire bouillir doucement pendant 25 mn. Retirer les poires de la casserole et les faire refroidir.

Verser la gelée de framboise dans le vin et faire réduire des deux tiers. Ajouter alors la crème fraîche et faire cuire jusqu’à ce que la sauce soit crémeuse.

Faire dorer les pignons dans une poêle, sans matière grasse, en les remuant.

Verser la sauce au vin chaude dans quatre assiettes et déposer une poire cuite au centre.

Parsemer de pignons de pin et servir.