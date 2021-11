Le Havre. Faites connaissance et échangez avec vos voisins

Vu leur complicité, elles donnent l'impression de se connaître depuis très longtemps. Et pourtant, Claire Geffroy et Claudine Laguerre, toutes deux habitantes du Havre, ne se sont rencontrées qu'à l'été 2019, grâce au dispositif "Voisins volontaires" du réseau d'entraide Ensembl', un réseau social gratuit. Claire, 26 ans, est bénévole alors que Claudine, 72 ans, est bénéficiaire. Elles se retrouvent une fois par semaine, le samedi, pour partager des moments privilégiés. "En fait, je travaillais en tant que chargée d'accueil dans une Fabrique de la ville (lieu d'initiatives ouvert à tous, NDLR). Et je suis tombée sur une petite boîte dans laquelle on pouvait déposer un papier dans le but de faire des visites de courtoisie. Je me suis donc lancée et ensuite le CCAS (Centre communal d'action sociale, NDLR) est revenu vers moi. J'ai alors fait la connaissance de Claudine", se remémore Claire. Le courant est tout de suite passé entre les deux Havraises. La septuagénaire, qui a quelques difficultés pour se déplacer, revit grâce à cet accompagnement. Sa "voisine volontaire" l'aide par exemple à faire ses courses, mais leur relation va bien plus loin. "J'ai retrouvé une fille que je n'avais pas et puis ça me fait plaisir car je peux sortir, alors qu'avant, c'était impossible pour moi. Et malgré la différence d'âge, on a une grande amitié et de nombreux points communs : la lecture, les disques, le cinéma et la nourriture." Claire se réjouit de voir les progrès effectués au fil des semaines par son amie, qu'elle considère comme sa grand-mère. "Elle était timide au départ, mais elle a réussi à s'ouvrir progressivement. Je vois aussi ses efforts pour marcher. Rien que ça, cela me met du baume au cœur. On se dit qu'on a une utilité et qu'on rend service à quelqu'un."

Devenez bénévole

Les voisins volontaires sont des habitants de tous âges à partir de 18 ans, qui proposent leurs services aux aînés les plus fragiles. Début 2020, on comptait une trentaine de voisins volontaires au Havre. Pour marcher sur leurs traces, vous pouvez vous rendre sur le réseau Ensembl.fr et publier votre proposition d'aide ou bien demander un rendez-vous au CCAS du Havre. "Vu les liens qu'on peut nouer, lancez-vous. Faites du bénévolat. Cela ne va rien vous coûter. Ça va vous apporter plein de choses et vous rendrez service à une personne", lance Claire Geffroy. "C'est vraiment une nouvelle amitié qui est née avec Claudine. On rigole bien, on se confie beaucoup de choses." La jeune femme ne serait pas contre l'idée d'apporter de la compagnie à une seconde personne. "Mais cela dépendra de mon emploi du temps !"